Режиссёр уже пишет сценарий нового "Терминатора".

Джеймс Кэмерон работает над сценарием очередного фильма «Терминатор». Об этом рассказал режиссер на конференции Dell Tech World.

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Однако вряд ли съемки фильма стартуют в скором времени. Режиссер хочет увидеть, в каком направлении идет нынешнее стремительное развитие ИИ и какое значение оно имеет для людей. Более подробная информация о проекте пока неизвестна.

В предыдущих фильмах франшизы «Терминатор» (с 1984 года) искусственный интеллект развивается в худшем из возможных направлений. Созданная для американской службы управления воздушным движением искусственная нейронная сеть под названием Skynet обретает человеческое сознание. В ответ его изобретатели хотят уничтожить Skynet. Конечно, ИИ не может этого допустить. Skynet отвечает ядерным ударом, который стирает с лица земли почти все человечество.

В последние годы исследования в области искусственного интеллекта достигли огромного прогресса. Это знание теперь стало мейнстримом, в основном благодаря текстовому боту ChatGPT от OpenAI. Развитие технологий также усилило опасения, что ИИ может угрожать человечеству. В долгосрочной перспективе ИИ может рассматривать человечество как угрозу своему дальнейшему существованию.

Многие представители мира технологий уже разрабатывают сценарии, явно напоминающие сюжет «Терминатора». Бывший сотрудник OpenAI, например, считает, что вероятность того, что искусственный интеллект однажды захватит власть силой, составляет от 10 до 20 процентов. «Многие или большинство людей умрут», — сказал Пол Кристиано.

Экс-глава Google Эрик Шмидт придерживается такого же мнения. Он призывает к регулированию ИИ, потому что видит в нем экзистенциальный риск для человечества.

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У основателя OpenAI Сэма Альтмана схожие опасения, хотя и менее апокалиптические. Изначально он основал компанию как аналитический центр, минимизирующий риски искусственного интеллекта. Одним из соучредителей был Илон Маск. Он также недавно предупредил о восстании машин.