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Компания «Амазон» заявила, что в будущем выпустит новую потрясающую MMORPG по вселенной «Властелина колец». При этом вроде как уже готовы первые концепты, а разработкой занимаются создатели другой аналогичной игры New World. И вот это самое страшное, но для понимания стоит немного углубиться в историю.

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В 2021 году мир потрясла новая и революционная многопользовательская онлайн игра под неброским названием New World. Тысячи игроков погрузились в новое приключение со своими товарищами и просто знакомыми, обрушив сервера и заставив разработчиков подключать новые кластеры.

А деньги на столь революционный проект выделяла американская мега-корпорация «Амазон», которая вдруг поняла, что ей надо куда-то развиваться. Однако очень быстро онлайн в игре просел, а сервера начали закрывать из-за ненадобности.

Жемчужина, которая должна была посрамить известный всем WoW и прочие аналогичные проекты, пошла трещинами и превратилась в нечто несуразное. Сегодня проект еле-еле сводит концы с концами, а разработчики так и не смогли заинтересовать новых пользователей.

А теперь представьте, «Амазон» владеет правами только на малый кусочек вселенной «Властелина колец» . И если разработчики могут еще за несколько лет поддержки того самого New World подтянуть свои навыки в создании игр, то с лором игры будет всё очень печально. Из-за малой части вселенной, которой владеет amazon, разработчикам придется либо создавать сюжет внутри этой маленькой части своих владений, либо придумывать совершенно новую вселенную. Второй вариант не сулит ничего хорошего, судя по опыту того же New World. 

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Поэтому, какая судьба ждет новый проект остается только гадать.

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#игры #amazon #властелин колец
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