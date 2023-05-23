В своей карьере режиссер никогда еще не делал более затяжной фильм.

Журнал Total Film взял интервью, в котором Нолан сказал: "Ранее я выпускал картины, которые были короче, чем фильм, который я сейчас представляю".

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Это заявление вызвало массу вопросов у поклонников Кристофера Нолана. Самый длительный фильм Нолана на настоящий момент - "Интерстеллар", который длится 2 часа 49 минут. Однако, как отметил режиссер, те, кто предполагал, что "Оппенгеймер" будет длиться около 3 часов, были правы.

Это значительно превышает стандартную продолжительность фильма. Кажется, Нолан решил не вырезать куски фильма (чтобы попасть в стандартный хронометраж), а оставить максимум для удобства зрителей.

Это, вероятно, позволит вам глубже погрузиться в мир Oppenheimer и прочувствовать каждый момент его истории. Несмотря на продолжительность, фильм обещает быть насыщенным и увлекательным, чего и нужно ожидать от талантливого режиссера, который уже доказал свой профессионализм в прошлых работах.

Нолан также рассказал о главном герое фильма, Роберте Оппенгеймере, которого сыграла Киллиан Мерфи.

"Оппенгеймер был самым неоднозначным и парадоксальным персонажем, с которым я когда-либо работал." - рассказал Кристофер Нолан.

Это заявление произвело впечатление на всех, учитывая, что он снимал тройку фильмов о Бэтмене. Кроме того, к интервью присоединилась Эмили Блант, которая сыграла роль Кэтрин, биолога и жены Оппенгеймера. Она поделилась своими впечатлениями от работы над этим фильмом и сказала, что даже, учитывая то, что фильм основан на реальных событиях, без сюрпризов в сюжете не обошлось. Она сравнила фильм с Троянским Конем, потому что маскируется под биографический фильм, но на самом деле является триллером.

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Как сообщает пресс-служба фильма, идея создания "Оппенгеймера" возникла у режиссера еще несколько лет назад. Он хотел рассказать об этой эпохальной событийной истории через личность Роберта Оппенгеймера. И, по словам режиссера, он не смог бы сделать это без таких талантливых актеров, как Киллиан Мерфи и Эмили Блант.