Планируются программы для детей и взрослых.

В честь 80-летия Свердловской киностудии и 300-летия Екатеринбурга 20 мая откроется выставка «Город как съемочная площадка». На ней будет представлена программа для детей и взрослых, где узнать как менялся кинематограф на примере таких фильмов, как «Приваловские миллионы», «Самый медленный поезд», «Патриотическая комедия», «Ты есть». Все эти фильмы помогут запечатлеть и проанализировать эволюцию кинотеатральных локаций Екатеринбурга.

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Выставка пройдет в рамках дня акции «Ночь музеев». Подростковая программа продлится с 12:00 до 17:00 на Свердловской киностудии. Для любителей киноиндустрии здесь будут организованы экскурсии, где участники ознакомятся с художественными и мультфильмами, костюмами и реквизитом. Также все желающие смогут посетить мастер-класс по макияжу, организованный киностудией, но для этого необходимо предварительно зарегистрироваться.

Следует отметить, что данная выставка представляет не только историческую ценность, но и значение для культурного развития региона. Дает возможность познакомиться с техническими и художественными особенностями киноиндустрии и проследить их развитие на протяжении многих лет. Кроме того, это отличный шанс для любителей кино с пользой провести время и получить дополнительные знания в этой области.

Уже после 19 часов будут экскурсии для взрослых. Продлятся они до двух ночи. Будет много развлекательных мероприятий: вы сможете попробовать себя в роли актера озвучивания, принять участие в актерском тренинге, посетить волшебную комнату и узнать, как создаются компьютерные спецэффекты, а также посетить гримерную, где вы сможете узнать секреты изменения имиджа, а также перевоплотить вас в героев, которых вы хотите.

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Также состоится семинар, на котором действующие профессионалы киноискусства расскажут о своих знаниях, полученных за время своей карьеры. На лекции поделятся секретом, как попасть в киноиндустрию, если у вас нет актерского образования. Об этом будут рассказывать кастинг-директор Мария Андреянова и актер Илья Белов.