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Youtube собирается запретить блокировку рекламы
Ждем выпуска блокировщика блокировщиков рекламы.
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В начале мая пользователи YouTube получили всплывающее сообщение о том, что использование блокировщиков рекламы не разрешено. Благодаря рекламе миллиарды людей по всему миру могут бесплатно пользоваться видеоплатформой. Впрочем, в России реклама и так уже давно не показывается.

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Чтобы иметь возможность пользоваться сервисом, у пользователей было два варианта: деактивировать блокировщик рекламы или перейти на YouTube Premium. Покупатели платной подписки могут смотреть ролики без рекламы.

Youtube подтвердил, что всплывающее окно действительно отображалось на платформе и что эта опция в настоящее время тестируется.

Мало что было известно о масштабах испытаний и о том, будут ли их расширять в будущем. Поскольку до сих пор ни один пользователь не сообщил о соответствующем всплывающем окне, тест пока кажется весьма ограниченным.

Хотя Google, а, следовательно, и YouTube, получают доход в основном за счет рекламы, против использования блокировщиков рекламы было принято на удивление мало мер. Пока что разработчики ориентируются в первую очередь на пользователей Play Store и поисковой системы Chrome.

Помимо самого YouTube, блокировщики рекламы в первую очередь наносят ущерб ютуберам, которые предоставляют контент для платформы. Решение на данный момент: больше рекламы для всех пользователей, которые не блокируют рекламу. Возникает замкнутый круг, так как большее количество рекламных пауз более разрушительно и, следовательно, может привести к тому, что больше пользователей также установят блокировщик рекламы.

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Вероятно, Youtube хочет увеличить свой бизнес по подписке, тестируя всплывающие окна для пользователей, блокирующих рекламу. В 2022 году 80 миллионов пользователей по всему миру заплатили за возможность использовать видеоплатформу с YouTube Premium без рекламы.

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