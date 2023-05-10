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Проблемы, которые могут возникнуть после дорожно-транспортного происшествия, многогранны. Одна из них – сложность в поиске виновного в аварии. Особенно острой эта проблема может стать при активном распространении автопилотируемых автомобилей, что уже в некой степени происходит в Китае. Обратив внимание на насущный вопрос, правительство страны решило разработать документ, вносящий некую ясность в ситуацию.

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На данный момент ведется лишь черновая разработка законопроекта. Им занимается Министерства промышленности и информационных технологий Китайской Народной Республики. Одним из самых главных моментов закона – хранение данных. Согласно правилам, они не должны передаваться за границы страны. Информация обязана храниться только в специальных китайских центрах. Одной из первых компаний, которая приняла новые правила, стала Tesla.

Второй пункт, обязательный к исполнению – установка самописцев, которые в случае серьезного происшествия смогут предоставить информацию о случившемся и помочь в восстановлении временной последовательности аварии. Такое нововведение не сильно меняет реалии китайских водителей – уже сейчас электромобили обязаны вести видеозапись с помощью бортовых компьютеров. Записи с регистраторов не подходят под требования – в отличие от внутренних записей автомобиля, таким файлам нужна дополнительная обработка и условия хранения.

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