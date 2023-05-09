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Российских учеников будут учить цифровой грамотности в образовательных учреждениях
Также в школах будут преподавать информационную безопасность.
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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил Концепцию информационной безопасности детей. Она гласит о введение в школах уроков по информационной безопасности. Официальный документ представлен на правительственных ресурсах.

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Правительственными представителями отмечается, что интернет наполнен опасностями различного характера – например, мошенниками, педофилами и шантажистами. Замечено, что информацию легко использовать против населения, а ребенка могут втянуть в подозрительные организации, в том числе, и в секты.

С целью обеспечения достаточного уровня просвещенности и защиты детей в школах будут введены уроки по кибербезопасности. Планируется проведение мероприятий и для педагогов и родителей. На подобных встречах будет рассказано, как обучать детей защите от травмирующей информации и мошенников. Средств массовой информации тоже коснется просветительская деятельность: через них будут развиваться социальные проекты, направленные на предупреждение нарушения духовного и ценностно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

Отдельно замечено, что правительствам субъектов Российской Федерации рекомендовано отчитываться по вопросу защищенности детей от нежелательной информации перед федеральными органами. Раз в год Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации будет отчитываться и перед кабинетом министров.

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