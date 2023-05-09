Пока что исследовали только рис, но кто знает...

Американские ученые из Лос-Анджелеса представили новое исследование, созданное учеными из различных сфер науки. Оно было представлено на конференции, посвященной изучению Луны и планет. Основное утверждение исследования – на Марсе возможно выращивать рис.

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Космос – одно из важнейших направлений развития научного сообщества в последние десятилетия. Возможно, человечеству придется обратиться к иным небесным телам, чтобы получать больше пропитания и продовольствия. Чтобы сократить космические во всех смыслах слова расходы, перед учеными стоит задача по оптимизации процессов использования продовольственных ресурсов на других планетах.

Чтобы изучить тему глубже, исследователи воссоздали почву Марса при помощи уже созданных наработок и аналогов грунта. В получившуюся доработанную землю, в обычный грунт и в гибридные смеси поместили рис разных сортов: один из них был нетронутым селекционерами, два – доработанными в лаборатории образцами, которые были «запрограммированы» на большую устойчивость к засухе, отсутствию сахара и солености. Ученые пришли к выводу, что хуже всего растения прорастают на марсианской почве – там рису труднее размножаться, а в развитии корней есть существенные проблемы. В такой почве не хватает привычных для растений питательных веществ и азота, а показатель pH гораздо выше.

Гибридная почва показывает хорошие результаты плодотворности. Возможно, комбинация таких методов, как генетическая модификация и смешивание почв, может привести к положительному результату и прорастанию культуры уже непосредственно на планете. Исследования будут продолжаться в различных формах и вариациях, позволяющих рассмотреть проблему с различных сторон.

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