Нейросети начали генерировать рекламу, но что-то пошло не так.

С развитием и популяризацией искусственного интеллекта увеличивается и количество сфер, в которых применяют подобные технологии. Теперь нейросеть добралась и до креативной индустрии рекламы и PR-кампаний. В качестве демонстрации был создан ролик длиной в полминуты, рекламирующий вымышленную пиццерию и ее продукцию (в частности, пепперони).

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Аудитория социальных сетей отреагировала весьма неодобрительно. Многие назвали ролик ужасающим, сравнили с навязчивыми мыслями и заявили о его пугающей атмосфере. Качество видео и сцены действительно вызывают неопределенную реакцию, хотя кажутся вполне естественными.

Текст, который произносит голос искусственного интеллекта, не отличается чем-то особенным и весьма стандартен для рекламных роликов. Runway Gen-2, программа, сгенерировавшая видео, доступна для всех желающих. Чтобы сгенерировать видеофайл, нужно всего лишь предоставить несложный текст программе.





Это одна из первых попыток ИИ в рекламной сфере, и было ясно, что результат устроит не всех – слишком большая аудитория и социальная ориентированность дают о себе знать. Само собой, по прошествии времени ролики будут привычнее для нас и качественнее с профессиональной точки зрения.

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