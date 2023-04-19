Мультфильм становится настоящей сенсацией. Кто уже смотрел?

Новый анимационный блокбастер "Братья Супер Марио в кино" становится настоящей сенсацией в мире кино. Полнометражный мультфильм, созданный на основе популярной видеоигры, уже обошел многие конкуренты и продолжает покорять мировой прокат.

реклама

За первую неделю показов только в Северной Америке картина собрала больше 80 миллионов долларов, а в общей сложности во всех уголках мира сборы уже превысили планку в 650 миллионов долларов. Эти впечатляющие цифры говорят о том, что зрители не только ожидали релиз фильма, но и активно принимают его на экранах кинотеатров.

"Братья Супер Марио в кино" уже успели обойти некоторых конкурентов, а также стать одним из самых успешных анимационных проектов за последние несколько лет. Однако, на этом режиссеры не останавливаются - они намерены расширить географию показов, включив в список страны Ближнего Востока, Корею и Японию, что может еще больше увеличить сборы.

Картина показала отличный результат в разных странах, особенно в Германии, где она стала лидером по выручке за год на сегодняшний день. В Австралии фильм также собрал большую аудиторию, а во Франции число зрителей упало всего на 14% с дня премьеры. Этот успех стал результатом многолетней работы и тщательной проработки деталей каждого кадра, что наглядно демонстрирует, что мультфильм "Братья Супер Марио в кино" - один из лучших анимационных проектов на сегодняшний день.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Несмотря на успехи, создатели фильма уже объявили о том, что пока не планируют съемок сиквела. Однако, в свете столь высоких сборов и популярности фильма, это решение может измениться в будущем. Пока же "Братья Супер Марио в кино" остаются одним из ярких анимационных проектов последних лет и продолжают покорять киновселенную.