Невероятный успех аниме не перестает удивлять кинокритиков и зрителей по всему миру.

После выхода в Японии этот мультфильм быстро завоевал сердца миллионов поклонников и стал настоящим феноменом в кинематографе. Его успех был настолько ошеломляющим, что он смог выбить из четверки самых кассовых аниме знаменитую "Ван-Пис: Красный".

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Мировые кинотеатры также не остались равнодушными к этому японскому произведению и сумма его кассовых сборов превысила 256 миллионов долларов по всему миру. Неудивительно, что аниме "Судзумэ, закрывающая двери" уже готовится к выходу на экраны Северной Америки, и многие зрители уже не могут дождаться, чтобы увидеть этот мультфильм своими глазами.

Если продолжать рассуждать о рекордах, то стоит отметить, что "Судзумэ, закрывающая двери" сумел обойти даже "Твое имя" - еще один блокбастер режиссера Макото Синкая. Теперь только "Унесенные призраками" и "Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный" студии Ghibli остаются впереди. Однако, неважно, какую строчку в рейтинге займет этот мультфильм в будущем, его успех уже стал феноменом в мире аниме и кинематографа в целом.

О чем это аниме?

Аниме "Судзумэ, закрывающая двери" - захватывающий путешественческий триллер, в котором главная героиня Судзумэ, обладающая способностью закрывать двери, сталкивается с невероятными трудностями и опасностями. В своем приключении она путешествует по различным уголкам Японии, сталкиваясь с разрушительными дверями, способными вызывать стихийные бедствия. Но Судзумэ не одна - вместе с ней путешествуют другие герои, каждый со своими секретами и историями, которые постепенно раскрываются на протяжении сериала.

Несмотря на свою опасную миссию, аниме также затрагивает темы дружбы, любви и человеческой связи. Герои должны объединиться, чтобы противостоять темной силе, которая грозит разрушить все, что они ценят. Судзумэ и ее друзья проходят через множество испытаний и приключений, становятся сильнее и находят смысл в своих действиях, пытаясь защитить свой мир.

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Аниме "Судзумэ, закрывающая двери" не только захватывающее произведение искусства, но и сильное напоминание о том, что вместе мы сильнее и что дружба и любовь могут преодолеть любые трудности.