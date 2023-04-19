Федеральная служба Роскомнадзор заявила о том, что весной текущего года планируется к выполнению проведение проверок данных абонентов операторов сотовой связи. Это связано с увеличением популярности фейковых сим-карт, которое появилось из-за указа о частичной мобилизации. После появления информации операторы сообщили о необходимости своевременного обновления данных.
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Согласно подсчетам профильных специалистов, около двадцати миллионов человек (что составляет около двадцати восьми процентов населения Российской Федерации) пользуются нелегальными сим-картами. При отключении симок от баз данных операторы, в общей сложности, потеряют около семи миллиардов рублей. Именно по экономическим причинам операторы организовали рассылки с просьбой актуализировать персональные данные.
Роскомнадзор заказал систему, позволяющую вычислять незаконные сим-карты. Если информация в личном кабинете оператора не совпадет с полученной у федеральной службы, то доступ к услугам связи будет ограничен.
Борьба с серыми симками идет на протяжении несколько лет и особенно обострилась в прошлом году.