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Шелдон, Леонард и Пенни из "Теории большого взрыва" могут вернуться на экраны
Warner Bros. Discovery рассказало о том, что состоятся съёмки необыкновенного сериала.
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 Это будет продолжение полюбившихся зрителям приключений героев, обладающих высоким интеллектом и любовью к науке. "Теория большого взрыва" снова будет радовать поклонников сериала. Данное заявление было сделано, чтобы заинтересовать прессу и инвесторов во время презентации Warner Bros. 

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Главным режиссёром выступит Чак Лорри. Его имя звучало в заставке оригинала. Он являлся одним из его создателей. Также Чак Лорри снимал спин-офф "Детство Шелдона". Данная работа оказалась весьма удачной и пользовалась не меньшим успехом чем оригинал. Новый сериал пока ещё находится в стадии разработки. Авторы не раскрывают подробности ни о героях, ни о сюжете, ни о других деталях съёмок. Также нет данных о возвращении полюбившихся персонажей. Возможно, в сериале примут участие только новые актёры.

"Теорию большого взрыва" зрители увидели в первый раз в 2007 году. 

Они сразу влюбились в забавных учёных, живущих в своём мире науки и компьютерных игр. Данный проект — один из самых продолжительных и увлекательных в мире киноиндустрии. Последним стал  двенадцатый сезон, который вышел на экраны в 2019 году. Сериал удостоился большого количества наград, среди которых можно выделить около десяти премий "Эмми". 

Не зря он получил звание выдающегося комедийного сериала.

Где будут показывать новую "Теорию большого взрыва"? Авторы сообщили, что серии выйдут на новом сервисе компании Max. Он был создан недавно. О его разработке также сообщили на презентации Warner Bros. HBO и Discovery+ с этого времени будут объединены в одну стриминговую площадку.

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Кроме новинки данного сериала зрителей ожидают и другие масштабные продолжения. К ним можно отнести новый сериал о Гарри Поттере, спин-офф "Бэтмена", четвёртый сезон "Настоящего детектива", небольшой сериал "Режим", в главной роли которого выступит Кейт Уинслет, а также сериал "Межевой рыцарь", который является неким продолжением "Игры престолов". 

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#фильмы #сериалы #теории большого взрыва
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