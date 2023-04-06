Одна из крупнейших мировых корпораций и американская компания по производству автомобилей General Motors в настоящее время испытывает трудности. Раньше в корпорацию входило четырнадцать марок, а сейчас – только четыре. Тем не менее, компания презентует все больше новинок и инноваций. Последними из них стали автономный автомобиль и воздушное такси. Однако есть и еще одна технология, заслуживающая внимания – самоочищающийся дисплей.
реклама
Американские журналисты сообщают, что компания подала патентную заявку еще в 2020 году, хотя интереса она не вызвала. В заявке содержится основная информация о технологии – системе очистки экранов.
Практически все автомобили современных образцов имеют бортовой компьютер с сенсорным дисплеем, к которому водители и пассажиры многократно прикасаются, оставляя за собой грязь и микробы, которые впоследствии убираются лишь поверхностно с помощью салфеток и прочих подобных вещей. Однако General Motors создала действительно инновацию – систему очистки экранов. Принцип ее работы заключается в использовании светодиодов, способных избавляться от бактерий благодаря ультрафиолету. В настоящее время все пиксели основаны на принципе «RGB» (red, green, blue), что в переводе с английского значит «красный, зеленый и синий». Разработка американской автокомпании включает в этот список еще и фиолетовый цвет, который сможет пускать лучи ультрафиолета. Покрытие самого дисплея так же будет способствовать стерильности. Разработка будет полезна для удаления и таких загрязнений, как отпечатки пальцев и пыль.
Несмотря на то, что разработка принадлежит компании по производству автомобилей, подобные экраны могут применяться и в других сферах промышленности. Для этого нужна лишь способность воспроизводить цвета, что уже доступно большинству видов техники в наши дни.