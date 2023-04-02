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Актёр главного героя Шазам 2: критики должны сначала посмотреть фильм
Актёр заявил, что прежде чем критиковать, нужно посмотреть фильм.
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Закари Ливай, исполнивший роль супергероя Шазама в фильме "Шазам!" (Shazam!), ответил на замечания со стороны некоторых критиков.

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Как сообщает издание Comic Book, актер сказал, что все критики и фаны должны посмотреть фильм, прежде чем высказывать свое мнение. 

"Я считаю, что мы все должны посмотреть этот фильм, чтобы понять, что там происходит. Люди, которые говорят, что фильм плох, просто не смотрели его. Мы должны увидеть его сами, а потом делать выводы", - высказался он.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, «Шазам» с треском провалился в прокате США и Канады, собрав за первые выходные всего $8 млн. Это худший старт для сиквела в истории. Предыдущее худшее достижение принадлежало фильму «Человек-паук: Возвращение домой», вышедшему в 2017 году, которому удалось собрать за аналогичный промежуток времени лишь $18,5 млн.

Вторым неудачным дебютом для фильма стал «Капитан Марвел», который в прошлом году собрал за дебютный уикенд в США $23 млн.

Сколько заработал фильм "Шазам 2! Ярость богов"?

В прокате "Шазам 2" собрал более 600 миллионов рублей.

Сборы «Шазама 2» немного превысили ожидания, заработав $ 30 млн в Северной Америке, что на 20% ниже, чем у первого фильма. Однако это не означает, что фильм провалился: сборы в четверг вечером составили $ 11, 5 млн.

По данным Box Office Mojo, «Шазам 2» заработал $ 3, 6 млн в четверг для общей кассы $ 27, 6 млн за первый уик-энд. В США и Канаде фильм собрал еще $ 7, 2 млн и $ 9, 1 млн соответственно.

Для сравнения, первая часть собрала $ 38, 7 млн за первые выходные в кинотеатрах."Шазама" за первые выходные составили более 600 млн рублей, что позволило фильму стать самым кассовым в истории DC.

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Вывод - стоит сходить и оценить фильм Я сам смотрел фильм мне понравилось! 

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#кино #фильмы #шазам #закари ливай
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