Исследователи из Университета Центральной Флориды сумели получить первые образцы вещества под рабочим названием «плазмонная краска».

Американские ученые из Центральной Флориды создали инновационное вещество – плазмонную краску. Сообщается, что она обладает уникальными характеристиками и свойствами. Исследования, проведенные специалистами, были основаны на физиологии бабочек. Крылья этих насекомых настолько яркие и красочные благодаря наноструктурам, создающим волокно крыла. Волокно не пропитано цветовым пигментом – оно лишь отражает свет определенным образом за счет своей разнообразности форм.

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Сотрудники Университета Центральной Флориды нанесли на микрочешуйки алюминия наночастицы из оксида того же алюминия. Порошок из металла, полученный в процессе лабораторных исследований, залили полимерной смолой. В итоге получилось вещество, способное придавать цвет поверхности. От физических и химических характеристик порошка зависит полученный цвет. Плотность вещества определяет уровень поглощения световых волн и отражения света. Можно менять оттенок, повышая или понижая долю металла и частиц в смоле.

Алюминий не такой вредный, как синтетика в красках, которые используются сейчас. Плазмонная краска действительно инновация – она экономична и обладает колоссальной площадью отражения при меньшей толщине. Для заметного покрытия хватит тонкого слоя. Эксперты подсчитали, что для покраски авиационного флагмана Boeing 747 достаточно 1,4 кг плазмонной краски. Классической краски требуется около полутоны. Утончение слоя краски позволит самолетам улучшить обтекаемость и скорость полета.

Плазмонная краска не выгорает на солнце, не смывается водой и становится блеклым гораздо позже обычной краски. Единственный способ убрать покрытие без специальных веществ – механическое воздействие или трение. Отмечается, что краска отражает инфракрасные лучи, а значит, она не греется. Данную гипотезу подтвердили эксперименты, проведенные при создании плазмонной краски. Покрытая поверхность была холоднее чистой на 14-17 градусов. Это свойство может применяться для охлаждения зданий и сооружений без кондиционеров. Нанопокрытие может помочь в сбережении электроэнергии.

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Стоит заметить, что плазмонная краска, как и полагается инновационным изобретениям, дороже в производстве и, соответственно, при продаже. Стоимость может снизиться, если появится массовый спрос на нанопокрытие.