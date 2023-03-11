Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) провело второй запуск ракеты нового поколения H3, которая потерпела крушение после отказа двигателя второй ступени.

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Скверные новости для всех фанатов покорения космоса. Перспективная разработка аэрокосмической компании Jaxa снова потерпела неудачу. На это раз ракета, после успешного запуска и отстрела первой ступени, не смогла разжечь двигатели второй. Сначала ракета снизила крейсерскую скорость, в этот момент центр заявил о том, что идёт проверка состояния носителя. После этого последовал сигнал о самоуничтожении от командного центра.

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Трансляция велась в прямом эфире и после сообщения о снижении скорости трансляция приостановилась. Немедленных комментариев от компании не последовало.

Ракета несла на себе многоцелевой спутник ALOS-3 с экспериментальным оборудованием, позволяющим отслеживать пуски стратегических трансконтинентальных боеголовок с соседнего материка.

Разработка Jaxa отличается дешевизной производства – все детали двигателя печатаются на 3D принтерах – и предназначена в первую очередь на обслуживание коммерческих заказов, почему её часто сравнивают с Falcon 9 компании Tesla. Также предполагается, что разработка будет выполнять госзаказы, а также доставлять грузы на МКС.

Важно подчеркнуть, что для углублённого сотрудничества США и Японии по программе колонизации Луны Gateway, последней принципиально важно обзавестись дешёвым и доступным межпланетным транспортом.

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Первый неудачный запуск был произведён в прошлом месяце – тогда ракета даже не смогла оторваться от стартовой площадки.