Австралийская авиакомпания вводит новшества в перевозки пассажиров

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Генеральный директор австралийской авиакомпании Qаntas заявил, что гражданская авиация выходит на новый уровень. По его словам, пока невозможно сократить время пребывания в пути, нужно работать над комфортом пассажирских перевозок. Специфика полетов авиакомпании заключается в расположении Австралии – самые долгие полеты длятся немногим меньше суток, 18-22 часов.

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В прошлом гражданская авиация осуществлялась посредством просторных и массивных дирижаблей, в которых было гораздо больше свободного пространства, отмечается авиакомпанией. В наши дни лайнеры Airbus и Boeing сконструированы с другими приоритетами и целями, поэтому Qantas решила дать пассажирам максимальный комфорт в условиях современного фюзеляжа, заказав у завода «Аэробусов» судна по собственному проекту.

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Первый класс в самолете данной авиакомпании будет представлен в виде персональной комнаты-каюты, оборудованной мебелью (кроватью, креслом, ящиком и столом), средствами информации и качественной техникой. Бизнес-класс выглядит ближе к классическим вариантам – кресла с повышенной комфортностью, расставленные в шахматном порядке. Такая конструкция позволяет расположиться удобнее обычного.