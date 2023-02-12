После грандиозного успеха в прокате и получивший высокие оценки критиков, Дисней не дал добро на продолжение мультфильма о друзьях-полицейских. Но недавно CEO Disney Боб Айгер подтвердил, что «Зверополис 2» официально находится в разработке.
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В отчете о прибылях и убытках в начале первого квартала (об этом сообщает The Hollywood Reporter) Роберт Айгер сообщил своим инвесторам, что трое самых крупных анимационных проектов компании скоро получат свои сиквелы. Айгер назвал «Зверополис», «Холодное сердце» и «История игрушек» — три франшизы, которые в скором времени получат продолжение.
«Зверополис 2», «Холодное сердце 3» и «История игрушек 5» уже находятся в разработке, но пока никаких деталей не уточняется.
И если две последних ленты вполне логично обзавелись продолжениями, то к сиквелу «Зверополиса» Дисней подтолкнул успех мини-сериала Zootopia, который был доступен исключительно подписчикам канала Disney+ в ноябре прошлого года.
Работа над «Зверополисом» началась спустя семь лет с момента премьеры первой части.
Биографическая справка: Роберт Аллен «Боб» Айгер – настоящий звездный CEO по мнению многих авторитетных изданий, именно при нём было подписано соглашение о покупке Диснеем Lucasfilm, что ознаменовало новую веху во вселенной Звёздных Войн. Также при нём Дисней приобрёл студию 21st Century Fox.
Айгер известен общественности своими волевыми решениями, поэтому новость о увольнении 7 тысяч сотрудников, не стала неожиданностью – за три последних месяца Disney+ потеряла 2.4 млн подписчиков – учитывая всё это и нынешнюю тенденцию рынка к рецессии, неудивительно, что президент хочет оптимизировать расходы. Экономия должна составить порядка 5.5 млрд долларов.
Судя по чехарде с назначениями на пост CEO, и тому, что Disney продлила контрат с Айгером ещё на два года, вплоть до ноября 2024 года, нынешнего CEO заменить просто некому.