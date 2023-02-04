Разработчики поблагодарили фанатов за искреннюю поддержку проекта, а фанаты из разных стран ответили взаимностью.

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"Большое спасибо всем, только благодаря вашей поддержке мы не одиноки, ведь с нами преданное сообщество ведьмаков" - отреагировали авторы проекта Ведьмак 3.

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В официальном ролике YouTube авторы собрали различные комментарии, мнения и предпочтения не только различных блогеров, но и обычных игроков о Ведьмаке 3. Видео также доступно с русскими субтитрами.

Участники видео пришли к выводу, что The Witcher 3 однозначно можно назвать лучшей игрой 2015 года.

Также фанаты из разных стран не забыли поблагодарить разработчиков за их трудоёмкую работу, подарившую им такой величайший шедевр в жанре фэнтези.

Самое интересное, что в ролике появилась известная косплей-модель из России - Наталья Кочеткова, под ником Narga. Девушка занимается косплеем с 2008 года. В видео она сказала, что игра сильно вдохновила её на создание нового косплея.





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«Ведьмак 3: Дикая Охота» доступен для PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Выпуск игры был омрачён множеством ошибок и технических неполадок, но со временем авторы исправили ситуацию. Сейчас разработчики из CD Projekt делают новые большие дополнения.