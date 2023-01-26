Bad cat Sam - в переводе "Плохой кот Сэм", игра, вышедшая буквально на днях (24.01.2023), от российской компании VICTORIA Games. Этому коту не по себе когда всё на своих местах. И он готов старательно всё раскидать или подрать мебель.
реклама
Так же как и старая добрая "как достать соседа", Bat cat Sam - это однопользовательская игра на прохождение. Стоит такая игрушка порядка 2.5$.
Главная задача игры - помочь коту обрести внутренний покой и испортить жизнь всем жителям дома. Крушите всё вокруг, импровизируйте. Но ни в коем случае не попадайтесь на глаза хозяевам.
Кроме того, игра имеет серию достижений, которые вы зарабатываете по мере прохождения игры.
Из явных плюсов можно отметить музыкальное сопровождение. От него не устаёшь.
Игра уже имеет в основном положительные отзывы в steam. Поддерживает несколько языков, в том числе и русский (как интерфейс, так и озвучку).