Обычная компьютерная игра начала привлекать людей к проблеме содержания животных в приютах.

Казалось бы обычная компьютерная игра про кота Stray, разработанная компанией BlueTwelve Studio в приключенческом жанре.

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Если кто не знает, Stray - это игра про кота, который путешествует по городу будущего.

И вот одна из благотворительных организаций начала раздавать ключи активации этой игры в стиме. Благодаря этому она смогла собрать для своих нужд 8000$. Ну и понеслась. Кто-то раздавал ключи, кто-то заводил стримы и говорил со зрителями о благотворительности.

Кстати, один из стримеров провел целую серию благотворительных стримов по просьбе приюта для животных. По словам автора канала, т.к. его канал небольшой, он надеялся собраться пару сотен долларов. Однако был очень удивлен, когда уже через пол часа переплюнул эту цифру. В общей сложности он стриме он собрал около 1500$, эту сумму он и передал приюту.

А пару дней назад (в середине января 2023 года) один из телеканалов снял репортаж о том как Stray помогает в теме благотворительности.

Точную сумму, собранную с помощью Stray назвать уже не возможно. Но известно, что даже маленькие и не заметные благотворительные организации смогли найти себе дополнительное финансирование.





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В итоге американская компания PETA, которая "за этическое отношение к животным", назвала издателя Stray компанией 2022 года, отметив тем самым её вклад в благотворительность.