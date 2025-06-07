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g1tarist
В России к 2030 году появится собственный аналог Starlink
К этому времени планируется дать спутниковый интернет в 97% домов России.

Россия активно работает над созданием собственной спутниковой системы, которая обеспечит высокоскоростной интернет по всей стране, включая самые отдалённые её уголки, такие как Арктика и Крайний Север. К 2030 году вся территория РФ должна быть покрыта стабильной спутниковой связью. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 

Спутниковая связь станет решением для регионов, где обычный интернет недоступен. Это особенно важно для Крайнего Севера, Дальнего Востока и Арктики. Там нет возможности провести оптоволоконные линии, а мобильная связь работает нестабильно.

Кроме того, спутниковый интернет нужен для развития логистики, беспилотного транспорта и интернета вещей. Для промышленности это особенно важно там, где стабильная связь помогает следить за оборудованием и быстро реагировать на сбои. Цель проекта — сделать так, чтобы к 2030 году 97% российских домохозяйств имели доступ к высокоскоростному интернету, а к 2036 году — 99%.

Созданием спутниковой системы занимается частная российская компания «Бюро 1440». Она входит в «ИКС Холдинг» и была основана в 2020 году. Компания уже запустила тестовые спутники «Рассвет» в 2023 и 2024 годах. Эти спутники показали скорость передачи данных до 48 Мбит/с и задержку всего 38 мс. Достаточно неплохой результат для первых испытаний.

К 2030 году «Бюро 1440» планирует вывести на орбиту 292 спутника. Всего будет запущено 383 аппарата, из которых 91 — запасные, чтобы заменять вышедшие из строя. Для этого потребуется 24 запуска ракет. Компания уже сотрудничает с «Аэрофлотом» и РЖД. С 2028 года они планируют предоставлять Wi-Fi в самолётах и поездах со скоростью до 1 Гбит/с и задержкой всего 70 мс.

Создание спутниковой группировки "слегка" дорогостоящий проект. По предварительным оценкам, на него уйдёт около 445 миллиардов рублей только до 2030 года. Большую часть — 329 миллиардов рублей — вложит сама компания «Бюро 1440». Ещё 116 миллиардов рублей выделят из государственного бюджета.

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#интернет #starlink
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