Первый пробный рейс запланирован на лето 2025 года.

Этот проект поможет связать Архангельск с отдаленными прибрежными и арктическими районами, куда сложно доставлять грузы обычным транспортом. Об этом рассказал губернатор региона Александр Цыбульский после встречи с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым.

Проект направлен на то, чтобы обеспечить жителей отдаленных территорий необходимыми товарами, например, острова в дельте Северной Двины и Соловецкие острова. Проект разрабатывает компания «Си проект». Она специализируется на создании морской робототехники.

Первый тестовый рейс пройдет летом 2025 года. Сначала катера протестируют на маршрутах к островам в дельте Северной Двины. Это река, которая протекает через Архангельск и впадает в Белое море. Позже планируется организовать доставку на Соловецкие острова — популярное место для туристов и паломников.

Главная цель испытаний — проверить, насколько безопасно и эффективно работают беспилотные катера. Специалисты хотят понять, как суда справляются с суровыми погодными условиями Севера. Также они изучат, как организовать доставку грузов с минимальными затратами.

По данным пресс-службы губернатора, эксперимент поможет выявить возможные проблемы в работе технологии, а после испытаний специалисты определят, как улучшить систему и сделать ее более доступной для массового использования.

Архангельская область — это регион с суровым климатом и сложной географией. Многие поселения расположены на островах или в арктических зонах, куда сложно доставлять продукты, медикаменты и другие товары. Зимой дороги часто заметает снегом, а лед на реках и море делает судоходство опасным. Беспилотные катера могут стать решением этих проблем. Они не зависят от человеческого фактора, могут работать в сложных условиях и доставлять грузы круглый год.

Кроме того, проект может принести экономическую выгоду. Компания «Си проект» планирует в будущем производить беспилотные катера прямо в Архангельской области. Это создаст новые рабочие места и привлечет инвестиции в регион. По данным портала «Российская газета», развитие морской робототехники может стать основным поводом для модернизации транспортной системы Севера.

По словам губернатора, проект поддерживает государство, так как он важен для развития Арктики. В будущем подобные технологии могут использовать не только для доставки грузов, но и для мониторинга окружающей среды или спасательных операций.