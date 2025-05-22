Экспортная версия Т-90МС вызывает интерес у представителей армий мира.

В России продолжают наращивать выпуск основных боевых танков линейки Т-90М «Прорыв», которые показали свою эффективность в реальных условиях эксплуатации. Как заявил информагентству ТАСС представитель «Уралвагонзавода», эти танки сейчас лучшие в мире. Речь идет не только про Т-90М для ВС РФ, но и об экспортном варианте машины – Т-90МС, которую покажут в ходе выставки MILEX-2025 в Минске. Там машину смогут оценить заинтересованные лица и заключить контракты на закупку ОБТ.

Впервые новый вариант экспортного Т-90МС показали во время форума IDEX-2025 в Абу-Даби весной этого года. Тогда машина произвела серьезное впечатление на потенциальных покупателей, так как была приспособлена для современных конфликтов согласно полученному боевому опыту применения. Танк защитили дополнительными блоками динамической защиты, штатным «мангалом» и экраном, прикрывающим моторно-трансмиссионный отсек. Эти улучшения позволяют Т-90МС «выживать» после атак беспилотников различных систем и продолжать выполнять главную функцию – прорыв обороны.

Добавим, что оружейная выставка в Минске началась 21 мая 2025-го года, и российская сторона там представила немало образцов военной техники. Т-90МС привлекает к себе внимание по той причине, что модернизирован для условий, которые многие эксперты считают непригодными для использования машин этого класса.

Стоит отметить, что сейчас многие страны мира пытаются навесить дополнительную защиту от дронов для повышения живучести бронетехники. Так, в сети появились фотографии БМП Warrior британского производства, оснащенной боковыми экранами с ДЗ и «козырьком» из бронестекла вокруг башни.