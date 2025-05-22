Над башнями машин установили надстройку с бронестеклами.

Развитие «малой авиации» привело к тому, что в европейских странах начали шевелиться и модернизировать собственную боевую технику, чтобы она смогла пережить попадание хотя бы одного FPV-дрона. В частности, как отмечается в издании Army Recognition, британские боевые машины пехоты Warrior получили дополнительную защиту в виде навесных экранов и устанавливаемых около башни козырьков из стекла. Автор издания сделал такой вывод, проанализировав опубликованные в сети фотографии БМП, сделанные во время учений в Эстонии.

Как пишет автор издания AR, боевая машина пехоты Warrior получила дополнительный обвес, который делает ее гораздо защищённой по сравнению с базовой версией. При этом масса БМП значительно увеличилась, и это повлияло на скорость максимального хода боевой машины в негативную сторону. Стоит отметить, что Warrior создан плавающим, и бронирование машины собирается из алюминиевых бронелистов, способных остановить разве что винтовочные пули и небольшие осколки.

«По сравнению с оригинальной алюминиевой конструкцией, это усовершенствование значительно повышает живучесть как в городских условиях, так и на открытой местности», — пишет автор издания AR.

Автор также отмечает, что на боковых экранах машины, возможно, установили блоки динамической защиты. Вероятно, попытка модернизации БМП связана с полученным реальным боевым применением Warrior и оценкой боевых возможностей машины. Отметим, что британская машина чем-то напоминает БМП-2М с боевым модулем «Бережок», разве что десантирование у отечественной техники выполнено в гораздо более неудобной схеме.