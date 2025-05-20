Об этом сообщает издание Reuters.

Компания «Тесла» не отправила подержанные электрокары в беспилотное такси, а перепродает их новым клиентам с приличной скидкой. Это прямо противоречит заявлениям того же Илона Маска и функционеров компании, которые заявляли, что выданные в лизинг машины после возврата не уйдут на вторичный рынок. Об этом пишет на своих страницах информационное агентство «Reuters» со ссылкой на заявления представителей «Тесла».

Напомним, что в 2019-м году компания Tesla начала продавать свои автомобили в лизинг за неполную стоимость с возвратом электрокара через определенное время. Тогда простые пользователи просто платили часть от стоимости машины и после определенного времени возвращали «арендованный» автомобиль обратно. При этом планировалось, что машины направят для создания парка беспилотных такси и проданные таким образом электрокары даже бесплатно оснащали системами беспилотного вождения. Тогда в мире бушевал кризис, связанный с пандемией, и функционеры «Тесла» решили, что данная политика оправдана, чтобы скомпенсировать потери в прибыли.

Однако машины начали возвращать, но в таксопарки их никто не отправляет, а все дело в том, что пандемия прошла, а кризис у компании «Тесла» - нет. По этой причине сданные в лизинг электрокары начали продавать второй раз, но со скидкой для покупателя. Отметим, что в лизинг в свое время было продано до 314 тысяч изделий и руководство компании просто решило заработать чуть больше денег, чем выправить ситуацию с финансами и приподнять стоимость акций компании. Что будет с проектом беспилотных такси куда изначально должны были поступить машины остается под большим вопросом.