Кинокомедия выйдет в 2026 году.

В 2026 году на экраны выйдет новая российская комедия «Скуф». Главную роль в фильме сыграет популярный 38-летний блогер из Донецка и стример Александр Зубарев. Это будет его дебют в большом кино. Роль дочери главного героя исполнит известная певица, телеведущая и блогер Валя Карнавал (настоящее имя - Валентина Карнаухова). Съемки начнутся летом 2025 года, а сам фильм будет ориентирован на молодежную аудиторию.

В центре сюжета — мужчина по имени Аркадий. Он ведет обычную жизнь: смотрит телевизор, пьет пиво и играет в компьютерные игры, типа «Мир танков». Друзья и близкие считают его типичным «скуфом» — так в интернете называют мужчин средних лет, которые не следят за собой и живут без особых амбиций. Аркадий разочарован в жизни, но все меняется, когда он узнает, что родная дочь не пригласила его на свою свадьбу. Это становится для него ударом. Он понимает, что причина — в его образе жизни и сложных отношениях с дочерью в прошлом.

В результате Аркадий решает измениться. Он хочет не только попасть на свадьбу, но и стать человеком, которым дочь будет гордиться, а для этого ему нужно будет преобразиться как внешне так и внутренне. Естественно, путь к переменам оказывается непростым, но полным смешных и трогательных моментов. Фильм общеает раскрыть темы семейных отношений, социальных стереотипов и конфликтов между поколениями.

В фильме также снимутся известные российские актеры:

Дарья Екамасова, звезда оскароносного фильма «Анора» и картины «Легенда №17».

Кристина Бабушкина, знакомая зрителям по сериалу «Беспринципные».

Влад Прохоров, сыгравший в фильме «Руки Вверх!».

Режиссером картины выступит Алексей Степанов. Он известен по фильмам «Осьминог» и «Не родство». Продюсером фильма стал Гайк Асатрян, создатель популярной франшизы «Манюня». Асатрян уверен, что фильм станет народным хитом. «Идея фильма родилась спонтанно, но я сразу понял, что это будет долгоиграющий проект», — поделился он.