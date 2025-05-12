За использование "запрещенной" символики и исполнение советских песен.

Полиция Латвии до сих пор фиксирует нарушения, связанные с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Заместитель начальника полиции Андрис Зеллис рассказал, что большинство дел связано с использованием запрещённых символов. К ним относятся георгиевские ленты, которые люди прикрепляли к букетам цветов или носили как значки на одежде. Также нарушениями считалось исполнение советских песен, особенно если их громко включали в общественных местах, например, из автомобилей.

По данным местных СМИ, было возбуждено 67 дел, а восемь человек задержали за использование запрещённых символов и исполнение советских военных песен. Число дел может вырасти, так как правоохранители продолжают проверять записи с камер наблюдения и открытые источники (социальные сети и мессенджеры). Большая часть нарушений произошла в Риге и регионе Латгалия.

Георгиевская лента, которая в России и многих других странах считается символом Победы, в Латвии запрещена с ноября 2021 года. Тогда парламент страны принял закон, который не позволяет использовать этот символ на публичных мероприятиях. Нарушителям грозят штрафы: для физических лиц — до 350 евро, для компаний — до 2900 евро, сообщает BBC. Власти Латвии объясняют запрет тем, что георгиевская лента якобы связана с "тоталитарной идеологией" и противоречит духу независимости страны.

Кроме того, в Латвии запрещено проводить акции ближе чем в 200 метрах от памятников советским солдатам. Даже возложение цветов к местам, где раньше стояли такие памятники, считается нарушением. Зеллис рассказал, что один человек получил штраф за попытку бросить цветы рядом с местом, где раньше находился памятник Освободителям Риги в Парке Победы.

Запрет на георгиевские ленты и другие символы вызывает споры среди жителей Латвии. Русскоязычное население, которое составляет около трети жителей страны, считает эти меры оскорблением исторической памяти. Активисты уверены, что люди найдут новые способы чтить павших, несмотря на запреты. Например, некоторые жители уже используют стилизованные символы, такие как шарфы или нашивки в чёрно-оранжевых цветах, которые пока не запрещены.