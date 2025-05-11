Это новая разработка для войны на море.

На международной оборонной выставке DEFEA 2025 в Афинах украинская компания Nordex представила надводный беспилотный катер Seawolf. Этот дрон создан для выполнения различных задач на море. Он собрал в себе опыт Украины в современной морской войне и должен быть надежным и эффективным.

Seawolf — это беспилотный морской катер, который может выполнять множество боевых задач. Его длина — 7,5 метра, ширина — 2,2 метра, а высота корпуса — 0,52 метра. Катер оснащен дизельным двигателем мощностью 270 лошадиных сил. Он может нести 1400 литров топлива, что позволяет ему проходить более 1600 километров без дозаправки. Общая грузоподъемность дрона — до 1650 килограммов, из них 450 килограммов — это боевая нагрузка.

Seawolf разработан как универсальная платформа. Основная особенность Seawolf — его модульная конструкция. Верхняя часть катера может меняться в зависимости от задачи, при этом основные части (двигатель, система управление, корпус) остаются неизменными. Благодаря этой особенности, на основе Seawolf создаются различные версии катера для разных миссий.

Вот несколько примеров:

Seawolf R: катер для противовоздушной обороны.

Seawolf MG: катер для прикрытия других судов.

Seawolf MGR: оснащен радаром для обнаружения целей.

Seawolf EW: предназначен для радиоэлектронной борьбы.

Seawolf M: миноносец для установки мин.

Seawolf D: перевозчик воздушных беспилотников.

Такая гибкость позволяет использовать Seawolf в самых разных ситуациях — от охраны границ до атак. Благодаря компактным размерам и низкой заметности катер может работать там, где большие военные корабли были бы уязвимы.