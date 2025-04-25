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g1tarist
Западные СМИ оценили эффективность дополнительных защитных экранов на САУ «Мста-С»
Эффективность конструкций на САУ «Мста-С» оценило западное издание Army Recognition.

Российская самоходная артиллерийская установка «Мста-С» получила антидроновую защиту, которая выражается в установке на самоходку экранов, решеток и крепления для «мангала». Внешний вид арт-системы оценили в издании Army Recognition, автор которого делает выводы о защищенности боевой машины, изучив фотографии из Екатеринбурга.

Как пишет автор издания, внешний вид САУ позволяет сделать вывод, что для нее появился штатный заводской комплекс защиты от атак со стороны дронов. А это, в свою очередь, означает, что подобная защита будет монтироваться на все выпускаемые установки «Мста-С», как в свое время поступили с БМП-3, которые также теперь выпускаются на Курганском заводе сразу с решетками и экранами. Издание акцентирует внимание на наличии кронштейнов на крыше, что говорит о возможности установки «Мангалов», боковая проекция закрывается монолитным экраном, а ряд других уязвимых мест прикрыты противокумулятивными решетками.

Кроме того, автор отмечает, что подобное решение было принято на основе полученного опыта реальной эксплуатации самоходки. Тут стоит отметить, что дальность простого выстрела «Мста-С» составляет около 20 км, что в настоящий момент не является чем-то выдающимся. Например, современные FPV-дроны на радиоуправлении могут лететь на дистанцию в полсотни километров, а БПЛА на оптоволокне уже имеют боевой радиус в 20 – 30 км. Поэтому самоходки вроде «Мста-С», «Акации» или им подобные оказываются в зоне риска.

Что интересно, в 2024-м году представители «Ростеха» заявили, что «Мста-С» является самой проходимой машиной своего класса. Этого удалось добиться за счет серьезной унификации с ОБТ Т-80 и установки на САУ 780-сильного двигателя.

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#fpv-дрон #сау «мста-с»
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