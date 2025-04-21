Знакомая с детства история, пересказанная на новый лад. Картина выйдет в прокат 1 января 2026 года.

Главные роли в нем сыграли Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Рузиль Минекаев и Федор Бондарчук. Картину снял режиссер Игорь Волошин, который известен по фильму «Повелитель ветра». Премьера фильма запланирована на 1 января 2026 года.

Фильм рассказывает знакомую с детства историю: плотник папа Карло вырезает из волшебного полена мальчика по имени Буратино. Этот деревянный герой оживает и отправляется в увлекательное путешествие. Его ждут приключения, встречи с друзьями и врагами. Зрители увидят, как Буратино учится быть смелым и находчивым.

В трейлере показаны самые яркие сцены фильма: Буратино бегает по сказочным лесам, встречает Лису Алису и Кота Базилио. Есть и моменты с Карабасом-Барабасом, который хочет поймать героя. Трейлер обещает веселую и добрую историю для всей семьи.

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Буратино играет Марк Эйдельштейн. Молодой актер уже снимался в сериале «Монастырь» и фильме «Праведник». Александр Петров, известный по фильмам «Лед» и «Гоголь», исполняет роль папы Карло. А Федор Бондарчук, по данным СМИ, сыграет Карабаса-Барабаса. Его харизма идеально подошла для этого злодея. Рузиль Минекаев, звезда сериала «Слово пацана», также появится в фильме и должен добавить фильму эффектности.