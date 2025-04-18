Новинка отличается наличием собственного шасси.

В США продолжают работы над дронами-сателлитами для истребителей 5-го поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. В частности, этим занимается компания Kratos Defense and Security Solutions, работающая в плотной связке с американским министерством обороны. На днях представители компании рассказали про вторую версию беспилотника XQ-58A «Валькирия», который получил собственные убирающиеся шасси для взлета и посадки без использования дополнительных средств. Об этом пишет на своих страницах авиационное издание Aviation Week со ссылкой на фирму-производитель.

«Гибкость и независимость от взлетно-посадочной полосы обеспечивают ударному беспилотнику максимальную эксплуатационную полезность», — рассказывает источник издания.

Глава компании Kratos Defense and Security Solutions Эрик Демарко заявил, что теперь дрон XQ-58A способен подниматься в воздух не только за счет пуска ракеты и с тележки, но и самостоятельно за счет собственных шасси. Как отмечает руководитель, это потребовало снизить возможности беспилотника, так как убирающиеся шасси занимают полезный внутренний объем БПЛА. Внешние шасси для «Валькирии» неприемлемы, так как беспилотник позиционируется как малозаметный и такой элемент конструкции сильно мешает добиться необходимого показателя.

Добавим, что летом прошлого года XQ-58A «Валькирия» совершила первый удачный взлет с взлетно-посадочной полосы. Правда, пока в компании не уточняют сроки, когда именно их беспилотник пойдет в серию и на вооружение ВВС США. Также пока в секрете хранятся тактико-технические характеристики «Валькирии», но как минимум БПЛА должен будет поспевать за истребителями 5-го поколения, используемыми американцами.