Дата-центр сможет ещё и раздавать электричество.

В американском штате Пенсильвания произошёл необычный поворот. Власти решили снести старый угольный завод, а на его месте построят огромный центр обработки данных. Этот проект связан с развитием искусственного интеллекта. Завод назывался Хомер-Сити. Его взорвали, чтобы освободить площадку более оперативно.

Новый центр будет работать на газе. За оборудование отвечает компания GE Vernova. Они поставят семь газовых турбин. Интересно, что турбины смогут использовать водород. Это делает проект более экологичным. Строительство начнётся уже в этом году, а запустить центр планируют в 2027 году.

Дата-центр будет не только обрабатывать данные. Он сможет вырабатывать электричество. Его мощность составит до 4,5 гигаватт. Этого хватит, чтобы обеспечить энергией более трёх миллионов домов.

Деньги на проект уже выделяют. На первом этапе вложат больше 10 миллиардов долларов. Потом добавят ещё несколько миллиардов. Эти средства пойдут на строительство самого центра данных. Эксперты считают, что такие проекты — будущее энергетики и технологий. Ведь спрос на искусственный интеллект растёт. Нужны мощные вычисления. Но при этом энергия пойдёт и на нужды людей.