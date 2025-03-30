До сих пор такие цели считались "трудными".

Малозаметные крылатые ракеты британского и французского производства стали настоящей головной болью для российских войск, так как обладают высокой маневренностью и малозаметной сигнатурой. Речь идет о таких изделиях как Storm Shadow и SCALP-EG, которые использовались против ВС РФ с 2023-го года. Как заявил генеральный директор «Ростех» во время интервью изданию «Эксперт», ЗРПК «Панцирь» показали свою эффективность против европейских ракет этого типа, за счет установленного радиолокационного оборудования.

«Комплексы семейства "Панцирь" показали высокую эффективность против ракет со сниженной радиолокационной сигнатурой — Storm Shadow, GMLRS и других. До сих пор такие цели считались "трудными"», — заявил Чемезов.

Стоит отметить, что ракеты типа Storm Shadow крайне уязвимы на финальной части пути до цели и именно на этом моменте становятся «добычей» для зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Комплексы этого типа предназначены для прикрытия от воздушных атак военных объектов и гражданской инфраструктур, при этом используются не только противоракеты, но и автоматические 30-мм пушки.

Госкорпорация «Ростех» в марте текущего года отчиталась о том, что передала в войска России новую партию «Панцирей» согласно заключенному с Минобороны контракту. Переданные комплексы прошли всю цепочку испытаний и полностью отвечают заявленным требования, которые корректируются в зависимости от необходимости. Кроме того, ведутся работы над новыми вариантами комплекса, согласно вызовам современности, которые возникли в текущей декаде.