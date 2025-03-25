Игра выйдет 17 апреля, но поиграть можно будет уже 15 числа.

Компания Microsoft назвала дату выхода — 17 апреля 2025 года, но некоторые смогут начать играть раньше, уже 15 апреля.

Изначально игра была доступна только на Xbox Series X/S и компьютерах. Теперь приключения знаменитого археолога дойдут и до владельцев PS5. На консоли Sony выйдут два издания игры: стандартное и премиальное. Если выбрать премиум-версию, доступ откроется на два дня раньше — 15 апреля. Вместе с релизом на PS5 появится и сюжетное дополнение под названием The Order of Giants. Оно будет доступно сразу на всех платформах.

Оригинальная версия игры вышла 9 декабря 2024 года. Тогда её могли опробовать только владельцы Xbox и ПК. Проект сразу получил много похвал. На сайте Metacritic игра заработала 86 баллов из 100. В Steam у неё 90% положительных отзывов. Игроки хвалят захватывающий сюжет, яркую графику и атмосферу, которая напоминает фильмы об Индиане Джонсе.

Интересный факт: разработкой игры занималась студия MachineGames. Она известна своими проектами про Вульфенштейна. А издала игру Bethesda, которая теперь входит в состав Microsoft. После покупки Bethesda в 2021 году многие думали, что их игры останутся эксклюзивами Xbox. Но Microsoft решила порадовать и владельцев PS5.

Игра уже стала одной из самых ожидаемых в 2025 году.