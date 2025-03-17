Цена его сопоставима с ценой автомобиля - около 10 000$.

Компания Porsche порадовала любителей активного отдыха и выпустила обновленный электровелосипед eBike Sport 2025. Новинка уже доступна в Северной Америке и Европе. Велосипед подойдет для легких трасс и поездок по городу. Его цена — $10,920 или €9,900. Купить его можно в онлайн-магазине Porsche Design или у официальных дилеров.

У электровелосипеда легкая рама из углеродного волокна. Вес новинки — всего 21,6 кг. Велосипед получил мощный мотор Shimano EP801 с силой 85 Нм. Переключать скорости помогает 12-скоростная система Shimano.

Модель оснащена улучшенной подвеской. Спереди стоит амортизатор Fox Float 34 Performance Elite с ходом 120 мм. Сзади — обновленный Fox Float DPS.

Аккумуляторы у eBike Sport 2025 могут быть разные в зависимости от модели. Модель размера S получила батарею на 504 Вт/ч. Для размеров M и L — 630 Вт/ч. В экономичном режиме велосипед проедет до 175 км на одном заряде. В США продаются только размеры M и L. В Европе доступны все три варианта.

Для безопасности Porsche добавила яркие фары. Передняя Supernova Starstream X Pro выдает до 1000 люменов. Задний свет Topeak BeSeen помогает быть заметным в темноте. Вся важная информация — скорость, заряд батареи — видна на дисплее Shimano SC-EM800. Также данные можно смотреть в приложении Shimano E-Tube Ride.

По данным аналитиков, в 2024 году продажи таких моделей в Европе выросли на 15%. Porsche удачно вписывается в этот тренд.



