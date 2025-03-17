Ремейк создан на официальном Source Engine SDK от Valve.

Игра CS: Legacy — это полноценный ремейк легендарной CS 1.6. Ее создают бывшие разработчики CSPromod. Проект обещает вернуть любимую классику в современном виде. Выход запланирован сразу в Steam. Работу ведут на официальном движке Source Engine от Valve.

Недавно команда разработчиков выпустила официальный трейлер. Пока фанаты следили за ESL Pro League Season 21 или играли в CS2, разработчики показали, чего ждать. В видео видно, что игра сделана с нуля. Код и ресурсы — полностью свои. Движок Source доработали. Обновили рендер, шейдеры и другие системы.

Трейлер радует знакомыми деталями. В нем есть оригинальные звуки CS 1.6. Физика персонажей также осталась прежней. Чувствуется, что разработчики хотят сохранить дух старой игры, но при этом сделав графику лучше, чем в оригинале.

Для проекта, как всегда, нужны деньги, и команда запустила страницу на Patreon. Там можно поддержать разработку. Взамен обещают различные бонусы и плюшки от разработчиков. Например, доступ к закрытому Discord. Или упоминание в титрах игры.

Но появляются и вопросы. Согласится ли Valve выпустить CS: Legacy в Steam? Некоторые фанаты высказывают сомнения на этот счет. Компания может не одобрить сторонний проект. У других похожих игр с этим были проблемы. Например, Classic Offensive не раз блокировали. Однако есть и удачный пример. Игра Black Mesa, ремейк Half-Life, вышла с разрешения Valve.

Разработчики верят в свой проект, и если все получится, 2025 год станет важным для истории CS.