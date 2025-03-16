Получилось настоящее авто для апокалипсиса.

Компания Rezvani создала необычный автомобиль - это бронированный внедорожник TANK Military Edition. Он разработан для обычных людей, но защищает, как военная техника. Машина стоит дорого, но обещает безопасность и комфорт даже в экстремальных условиях.

Броня внедорожника выдерживает пули и взрывы. Стекла пуленепробиваемые, а подвеска усилена. Радиатор, аккумулятор и топливный бак защищены кевларовыми экранами. Есть даже система ночного видения. А еще машина не боится электромагнитных импульсов, которые могут вывести из строя электронику. В итоге получился настоящий танк!

В базовой версии под капотом стоит двигатель V6 объемом 3,6 литра. Его мощность — 285 лошадиных сил. Но можно выбрать и более мощные варианты. Например, двигатель V8 на 6,2 литра выдает 707 «лошадок». А топовая версия с мотором Demon имеет мощность 1000 лошадиных сил. Бегает он достаточно быстро.

Про внутреннюю отделку тоже не забыли. Сиденья обтянуты кожей Nappa. Отделка выполнена из алькантары — мягкого и приятного материала. Водителю и пассажирам будет комфортно даже в долгих поездках.

Цена на TANK Military Edition начинается от 259 000 долларов. В рублях это около 22,4 миллиона по текущему курсу. Но если добавить все возможные опции, стоимость вырастет до 400 000 долларов. Это примерно 35 миллионов рублей.