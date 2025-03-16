Его отъезд из Франции все восприняли как сигнал к торговле.

Павел Дуров, создатель Telegram, покинул Францию и отправился в Дубай. Это случилось после решения суда. Сразу после этой новости стоимость криптовалюты TON выросла на 12,5% всего за минуту.

В августе 2024 года Дурова задержали в аэропорту Парижа. Его продержали под арестом несколько дней. Потом ему разрешили выйти под залог в 5 миллионов евро. Но был одно важное условие: Дуров должен был регулярно отмечаться в полиции и не мог уезжать из Франции.

Недавно французский суд изменил решение. Павлу Дурову разрешили покинуть страну. Он сразу отправился в Дубай, где находится штаб-квартира Telegram. Как только новость об этом появилась, криптовалюта TON начала стремительно расти в цене.

TON — это блокчейн, который разработали в Telegram еще в 2018 году. Сначала проект назывался Telegram Open Network, но позже его передали сообществу разработчиков. Сейчас TON активно развивается. Многие считают, что успех криптовалюты связан с именем Дурова. Его отъезд из Франции восприняли как позитивный сигнал для инвесторов.

По данным из интернета, TON уже называют одной из самых перспективных криптовалют 2025 года. После новостей о Дурове объем торгов монетой вырос на 20% за сутки.