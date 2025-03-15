Это даже не Китай и не Россия.

У не самого удачного американского истребителя F-22 Raptor, который стал первым в пятом поколении, появился новый враг, который угрожает ему. Однако, как утверждает автор издания 19Fortyfive Брент Иствуд, это не Россия и не Китай, а обычное время. Дело в том, что F-22 крайне дорог в обслуживании и именно эти расходы могут стать той самой соломинкой, что заставит американцев отказаться от использования этого самолета, которое и так находится под большим вопросом.

Как пишет Иствуд, за следующие четыре года каждый имеющийся на вооружении Военно-воздушных сил США «Раптор» потребует по 42 миллиона долларов на обслуживание. При этом это не десятки, а сотни крылатых машин, которые являются значительной частью американских ВВС. Изюминки ситуации добавляет тот факт, что именно F-22 должен стать временной затычкой в ВВС до создания NGAD (Next Generation Air Dominant), истребителя 6-го поколения, который недавно гоняли в симуляции и специалисты заявили, что с ним картина боя выглядит намного интереснее, чем без него.

С этими целями часть F-22 планируют довести до версии «Блок 30» усилиями компании «Локхид Мартин», которая занималась разработкой этого самолета в прошлом. Новая модернизация должна повысить актуальность самолета в современных реалиях и пройти до 2030-го года, но в упомянутые Иствудом 42 миллиона не входит. Именно по этой причине автор и опасается за судьбу самолета, так как может быть принято решение вообще свернуть всё взаимодействие с «Раптором». Тут стоит напомнить, что повод для таких опасений имеется, так как по инициативе Трампа ВВС должны снизить расходы на свое содержание на 8% и добиваться этого они будут за счет утилизации «старого хлама» в виде F-22 и A-10.