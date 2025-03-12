Компания Lionsgate подтвердила, что фильм находится на ранней стадии.

Компания Lionsgate подтвердила, что фильм находится на ранней стадии разработки. Однако легендарный персонаж может не вернуться на экраны, по крайней мере в ближайшие годы.

Разговоры о новом фильме начались еще в 2023 году. Тогда четвертая часть франшизы собрала в прокате 440 миллионов долларов. Успех картины вдохновил создателей на продолжение. Но продюсер Базил Иваник признался: история для пятой части еще не придумана. «Мы не хотим спешить. Важно сделать что-то стоящее, чтобы не разочаровать зрителей», — сказал он. Пока сюжета нет, фильм остается только идеей.

Режиссер Чад Стахелски сейчас занят другим проектом. Он работает над ремейком фильма «Горец». Съемки начнутся в этом году. Из-за этого, производство «Джона Уика 5» может стартовать не раньше 2026 года.

Главный вопрос — вернется ли Киану Ривз. Актер играл Джона Уика во всех частях. Но после четвертого фильма он сказал: «Мой герой мертв». Однако в Lionsgate намекают, что история киллера еще не закончена. Дженнифер Браун, вице-президент компании, заявила: «Джон Уик мертв, но это не финал. Мы ждем новых идей».

Франшиза продолжает расти, даже без пятой части. Скоро выйдет спин-офф под названием «Балерина». Главную роль в нем сыграет Ана де Армас. Премьера фильма запланирована на 6 июня 2025 года. Действие развернется между событиями третьей и четвертой частей. Что касается пятой части - Lionsgate уверяет: они сделают все, чтобы удивить зрителей. Остается только ждать.







