Об этом сообщает Telegram-канал ImpNavigator.

Россия начала поставлять в Иран снайперскую винтовку ORSIS Т-5000 для вооружения сухопутных сил Исламской республики. Такой вывод сделали эксперты, ознакомившиеся с фотографией командующего сухопутными силами страны генералом Киюмарс Хейдари, который запечатлен с этой самой винтовкой. Вероятно, иранская армия продолжает насыщаться российским оружием, согласно договоренностям о стратегическом партнерстве.

Стоит отметить, что винтовка Т-5000 попала в руки не элитным войскам Ирана в виде КСИР, а именно в обычную армию. До этого все новые образцы вооружения такого типа сначала попадали именно в распоряжение Корпуса стражей исламской революции. Например, именно КСИР вооружен российскими автоматами АК-103, которые до недавнего момента не попадали в руки простых солдат ВС Ирана, так как их не хватало самим «стражам».

«На фото командующий сухопутными войсками иранской армии генерал Киюмарс Хейдари с поступающими сейчас в войска новым иранским автоматом (штурмовой винтовкой) Masaf-2 под калибр 7,62х51 миллиметр и российской снайперской винтовкой ORSIS T-5000 под калибр 7,62х51 миллиметр», - сообщает источник.

Стоит отметить, что кроме высокоточных винтовок ОРСИС Т-5000 под патрон 7,62х51-мм на фото виден и новый иранский автомат Masaf-2, разработанный под патрон 7,62 НАТО. Калибр для автомата выбран не случайно, так как в Иране долго использовали немецкий HR G3, как раз под этот самый патрон. Кроме того, внешне автомат похож на американскую штурмовую винтовку AR-10, но с некоторыми доработками под иранские реалии.