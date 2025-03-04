Москвичам предложили выбрать архитектурную концепцию нового здания Московского цирка.

В Москве скоро появится новое здание Большого Московского цирка, его построят в Мневниковской пойме. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин. Пока идет строительство, старый цирк на проспекте Вернадского продолжит работать. Что будет с историческим зданием после, власти решат позже.

Москвичам предлагают самостоятельно выбрать, как будет выглядеть новый цирк. Город запустил голосование и представил шесть разных архитектурных проектов. В голосовании смогут участвовать все желающие, даже дети. Архитекторы уже подготовили свои идеи. Пройдемся по каждому из них, возможно, в комментариях вы захотите рассказать, каким вы видите будущее здание цирка.

Архитекторы же считают, что новый цирк должен быть необычным, он должен удивлять и радовать. По словам экспертов из «Комсомольской правды», цирк — это не только шоу, но и здание, которое вызывает эмоции. Все шесть проектов пытаются это учесть.

Первая концепция — здание в виде циркового шатра от бюро «Апекс». Его выбрали власти, но мнения в интернете разделились. Шатер символизирует традиции цирка, веселье и динамику. Для строительства хотят использовать мембраны, стекло и металл. Это сделает здание легким, но прочным.

Внутри шатер будет многофункциональным. Зал можно будет менять под разные события: цирковые шоу, концерты, выставки или фестивали. Такой подход делает пространство удобным для любых мероприятий.

А вот архитекторы из «Маркс Инжиниринг» предлагают цирк со спиральной формой. Здание будет состоять из круглых уровней. На крыше появятся дорожки для прогулок, зеленые зоны и смотровые площадки. Эти дорожки плавно соединят цирк с парком рядом.

Цирк станет современным мультимедийным центром. Здесь можно будет устраивать не только представления, но и световые шоу, водные спектакли или концерты.

Бюро Асадова придумало здание из разных блоков, объединенных куполом. Купол украсят подсветкой, мультимедийными панелями и солнечными батареями. Между куполом и основным зданием пройдет прогулочная дорожка. По ней даже будет ездить небольшой трамвайчик.

На маршруте трамвая сделают остановки. На этой же дорожке появятся зеленые зоны и тематические площадки. На вершине купола разместят кафе с террасами и смотровую площадку с видом на город.

Архитекторы «ЮНК» хотят создать цирк, окруженный огромными деревьями. Они напоминают парк «Сады у залива» в Сингапуре. Здание станет не просто цирком, а местом, где впечатления начинаются еще до шоу. Вокруг будет «Волшебный лес» с прогулочными маршрутами.

На высоте построят ресторан со смотровой площадкой. Еще добавят панорамный лифт, который выведет в парк. По замыслу авторов по вечерам здесь также будут световые и лазерные проекции.

Архитекторы из «Мирпроекта» видят цирк как символ движения. Купол здания напоминает обручи, которые крутит акробатка. У главного входа появится прозрачный вестибюль. Он будет переходить в площадь перед цирком.

Идея в том, чтобы дорога к цирку стала частью шоу. Прозрачный вход — это отсылка к традициям уличных представлений. Такой цирк будет легким и открытым для всех.

Арт-группа «Камень» вдохновилась старым цирком и природой. Их здание похоже на волны и горы. Купол словно сливается с землей. Крыша из стекла и металла соединит цирк с парком и улицами рядом.

Здание выглядит футуристично, но сохраняет дух цирковых традиций. Такой проект может стать новой достопримечательностью Москвы. Архитекторы переосмыслили форму стандартного шатра и предложили нечто футуристическое.

Нынешний Большой Московский цирк на проспекте Вернадского построили давно в стиле советского модернизма. Работы начались в 1964 году. Планировали закончить за три года, но открытие состоялось только в 1971-м. Здание занимает 31,6 тысячи квадратных метров.

Внутри цирка пять манежей, которые можно менять. Зал вмещает 3400 зрителей. Для отделки использовали мрамор, гранит, дерево и алюминий. Есть и маленький подземный паркинг. Его сделали для машины Леонида Брежнева. Из паркинга лифт вел прямо в ложу для властей.

В 2013 году цирк закрыли на ремонт и ремонтировали в течение двух лет. После этого он снова открыл двери для всех желающих. Сегодня это одно из главных мест для семейного отдыха в Москве. Однако на сегодня старое здание уже устарело. Оно не отвечает всем современным требованиям. Новый цирк хотят сделать больше и удобнее. Площадь в Мневниковской пойме дает серьезный простор для творчества. Там можно построить не просто цирк, а целый культурный центр.

Голосование на лучший архитектурный проект уже началось. Оно проходит на платформе «Активный гражданин», где каждый может выбрать один из шести представленных вариантов. Участвовать могут все, у кого есть городская регистрация, в т.ч. и дети. Выбранный проект доработают с учетом пожеланий горожан, а строительство начнется после всех согласований.