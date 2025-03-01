Мощный мотор и яркая спецверсия уже на подходе.

Lada Niva Sport скоро получит новый двигатель и необычную спецверсию. Об этом рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

До конца 2025 года внедорожник обзаведется мотором объемом 1,8 литра. Его мощность составит 144 лошадиные силы. Это больше, чем у текущей версии с двигателем 1,6 литра. Тот выдает всего 122 лошадиные силы. Новый агрегат сделает машину быстрее и динамичнее.

Кроме того, появится спецверсия под названием «Шелковый путь». Ее впервые показали летом 2024 года. Эта модель выделяется ярким дизайном. Кузов покрасят в оранжевый цвет. На крыше установят багажник. Внутри появятся стильные кресла с кожаной обивкой. Также добавят уникальные детали отделки.

По словам экспертов, такие изменения сделают Ниву более привлекательной. Она сможет лучше конкурировать с другими внедорожниками. АвтоВАЗ активно работает над улучшением своих машин. Например, в 2023 году компания уже обновила классическую Ниву. Тогда добавили новые функции и улучшили комфорт. Теперь очередь дошла до спортивной версии.

Выпуск Niva Sport с мотором 1.8 запланирован на конец 2025 года.