Об этом намекнул Джордж Р. Р. Мартин, знаменитый автор «Игры престолов».

Писатель Джордж Р. Р. Мартин когда-то отвечал за мифологию и предысторию Elden Ring. И вот, недавно, в интервью на IGN Fan Fest 2025 он сказал: «Я не могу раскрыть слишком много, но определённые разговоры о фильме по Elden Ring действительно ведутся». Такое заявление вызвало кучу обсуждений и слухов среди фанатов, ведь Elden Ring - это игра, которая с момента выхода в феврале 2022 года завоевала миллионы сердец, а также получила звание «Игры года» по версии The Game Awards.

Тем не менее, Джордж Мартин уточнил, что его непосредственное участие в возможной экранизации пока остается под вопросом. Сейчас он занят завершением долгожданной книги «Ветра зимы» из цикла «Песнь Льда и Пламени», и эта книга для него является приоритетом.

На сегодня ни режиссёр, ни студия, ни сроки не названы. Однако, популярность Elden Ring делает экранизацию логичным продолжением. Напомним, что у Elder Ring более 25 миллионов проданных копий и успешное DLC Shadow of the Erdtree, которое разошлось тиражом в 5 миллионов всего за три дня.

Вообще, киноадаптации игр сегодня в моде: успех сериала «Один из нас» на HBO и «Fallout» на Amazon Prime тому подтверждение. На волне этого тренда Hollywood Reporter отмечает, что крупные студии активно ищут новые хиты среди видеоигр. А Elden Ring с её мрачным фэнтезийным миром идеально вписывается в эту тенденцию.