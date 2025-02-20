Новый электромобиль Jaguar станет достойным соперником для BMW 7-Series и Mercedes-Maybach S-Class

Компания Jaguar активно переходит на производство электромобилей. Бренд планирует отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и сосредоточиться на премиальных электрокарах. Одной из первых новинок станет электрическое купе GT, которое уже тестируют в Испании. Этот автомобиль может составить конкуренцию таким моделям, как BMW 7-Series и Mercedes-Maybach S-Class.

На тестовых фотографиях видно, что новый Jaguar GT получит длинный капот, плавные линии кузова и панорамную крышу. Хотя машина скрыта под защитной тканью, можно разглядеть утопленные дверные ручки и крупный отсек для зарядного порта.

Jaguar делает ставку на роскошные электрокары, которые смогут соперничать с лучшими моделями премиум-сегмента. Примечательно, что это не кроссовер, а классическое купе GT. В наше время, когда большинство автопроизводителей выпускают внедорожники, такой подход выглядит необычно.

Ожидается, что официальная презентация нового электрокара состоится в конце этого года. Продажи начнутся только в 2026 году. По предварительным данным, стандартная версия машины будет стоить более 100 000$.