Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Jaguar представит электромобиль премиум-класса с большим запасом хода
Новый электромобиль Jaguar станет достойным соперником для BMW 7-Series и Mercedes-Maybach S-Class

Компания Jaguar активно переходит на производство электромобилей. Бренд планирует отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и сосредоточиться на премиальных электрокарах. Одной из первых новинок станет электрическое купе GT, которое уже тестируют в Испании. Этот автомобиль может составить конкуренцию таким моделям, как BMW 7-Series и Mercedes-Maybach S-Class.

На тестовых фотографиях видно, что новый Jaguar GT получит длинный капот, плавные линии кузова и панорамную крышу. Хотя машина скрыта под защитной тканью, можно разглядеть утопленные дверные ручки и крупный отсек для зарядного порта.

Jaguar делает ставку на роскошные электрокары, которые смогут соперничать с лучшими моделями премиум-сегмента. Примечательно, что это не кроссовер, а классическое купе GT. В наше время, когда большинство автопроизводителей выпускают внедорожники, такой подход выглядит необычно.

Ожидается, что официальная презентация нового электрокара состоится в конце этого года. Продажи начнутся только в 2026 году. По предварительным данным, стандартная версия машины будет стоить более 100 000$.

#авто #jaguar #maybach
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США создана композитная металлическая пена, устойчивая к баллистическим ударам, огню и радиации
7
Еще 8 смартфонов Samsung получат февральское обновление Android 2025
+
Геймеры нашли в Steam неизвестную игру от Valve, которая может относиться к вселенной Half-Life
1
В России планируют построить новую железную дорогу от Арктики до Китая
1
Модификация для Nokia 3310 позволяет этому легендарному телефону использовать зарядку через USB-C
3
США и РФ создадут специальную группу по урегулированию украинского кризиса
1
Бывший руководитель Sony назвал сроки выхода PlayStation 6 и советует дать PlayStation 5 Pro время
1
Intel готовит видеокарты поколения Celestial, которые будут производиться уже без помощи TSMC
3
Флагманы Samsung Galaxy Fold 7 и Flip 7 станут тоньше и получат увеличенные дисплеи
+
Компания NVIDIA объявила о выпуске новой серии графических процессоров RTX 50
1
Для обучения Grok 3 понадобилось 200 000 процессоров Nvidia
+
Китайская компания разработала портативную консоль с E-ink дисплеем специально для текстовых игр
1
По FPS в играх 8 ГБ оперативной памяти практически не уступают 16 ГБ
11
Snapdragon 8 Elite обошел по производительности процессор Apple A18 Pro
1
Geforce RTX 5070 Ti будет так же плохо доступна на момент выпуска, как RTX 5090 и 5080
7
Видеокарта GeForce RTX 3050 6 GB успешно прошла проверку современными ААА-играми
12
Издательство Humble Games возобновило доступ к своим играм в российском сегменте Steam
2
Pirate Yakuza in Hawaii получила 80 баллов на Metacritic
+
Economist: В Европе рассматривают возможность возобновления закупок российского газа
1
УАЗ провёл испытания своего нового дизельного двигателя от компании Sollers
1

Популярные статьи

Экспериментальный Су-47 "Беркут" - первый самолёт 5-го поколения с крылом обратной стреловидности
24
Лучшие фильмы Джерарда Батлера (субъективное мнение)
+
Ненужный Days Gone Remastered - изучаем деградацию "Нижнего интернета" в прямом эфире
15
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
78
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
12
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
479
Смартфон для мобильного гейминга в 2025
5

Сейчас обсуждают

AndreySE-VL
04:05
Наиболее запомнились: Призрак оперы - шикарный фильм, ходил на него два раза в кинотеатр, 300 спартанцев - это без комментариев, Геймер - всем геймерам, Законопослушный гражданин - всем гражданам, Пад...
Лучшие фильмы Джерарда Батлера (субъективное мнение)
sexsexseven
04:00
А что такое ремастер?
Ремастер Fallout New Vegas создают на движке The Sims 2
KIRUYXAN
03:55
Правда же зачем проверять актуальность хоть какой-то информации, это же так бесполезно. На Steamdb буквально висит комментария от xPaw, что они не относятся к Valve добавленной за 20 дня от публикации...
Геймеры нашли в Steam неизвестную игру от Valve, которая может относиться к вселенной Half-Life
ebatorуа
03:19
01:02 20.02.2025 Генштаб назвал прошлый год переломным в достижении целей СВО. за 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных.
В Иране хотят сделать столицу ближе к Персидскому заливу
ebatorуа
02:50
я на своей 1070 убавлял немного заводской разгон в 2019г,чтоб она дольше работала.
Первые обзоры NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti — видеокарта быстрее RTX 4070 Ti SUPER и отлично гонится
Олег Курнявко
02:38
Люблю стим дэк, ибо извращенец, так как играя на "геймпаде" в игры без кроссплея буду считаться как пользователь пк. На клаве с мышью играть не хочу, так что минус все игры с каким-либо соревновательн...
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
ebatorуа
02:37
в кремле сказали,несколько лет назад ещё,что нато должно вернуться к своему состоянию на 1997г,там нет литвы.
Gamers Nexus протестировал RTX 5070 Ti и считает, что в ее существовании нет смысла
MriS
02:37
У Xiaomi игровой смартфон Blackshark, а не POCO ))) Производство игровых свернули вроде. PS Asus ROG ещё есть.
Смартфон для мобильного гейминга в 2к25
Антонъ Сартаковъ
02:00
Норм, если стоит в 2 раза дешевле, чем аналог от нвидиа. Но fsr у dlss сосет причмокивая, тут без вариантов.
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
Антонъ Сартаковъ
01:57
Да обычный середнячек. На разрабов чежскиж и надежды нет) Модами всё поыиксят и доработают
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем