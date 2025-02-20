Мододелы официально получили возможность создавать игры.

Компания Valve объявила о важном обновлении для поклонников Team Fortress 2. Теперь разработчики и моддеры смогут создавать совершенно новые игры на основе популярного шутера. Это стало возможным благодаря обновлению инструмента Source SDK, в который добавлен весь клиентский и серверный код TF2.

На официальном сайте Team Fortress 2 сообщается, что моддеры получат полную свободу действий. Они смогут вносить небольшие изменения, расширять возможности игры или даже полностью переделывать её. Это открывает огромные перспективы для создания новых проектов на основе TF2.

Кроме того, Valve обновила движок Source для многопользовательских игр. Теперь игры на этом движке поддерживают 64-битные версии, что улучшает их производительность. Также разработчики обновили интерфейс и HUD, что сделает игровой процесс более удобным.

Ещё одна приятная новость для фанатов Team Fortress 2 – выход нового комикса по вселенной игры. Это первое подобное дополнение за последние 7 лет. Комикс обещает раскрыть новые детали сюжета и порадовать поклонников серии.