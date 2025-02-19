Полет внимательно отслеживали, границу наши пилоты не пересекали.

Американские системы обнаружения засекли самолет Воздушно-космических сил РФ неподалеку от побережья Аляски. Инцидент случился 18 февраля 2025-го года, но как уверяют в пресс-службе Командования воздушно-космической обороной Северной Америки (NORAD), российская машина не пересекла суверенных границ США или Канады и позже ушла от берегов континента.

«NORAD обнаружила и отследила российский военный самолет, летевший в опознавательной зоне ПВО Аляски 18 февраля 2025 года» - заявили в пресс-службе NORAD.

Как отмечают представители организации, самолет не нарушил границ и двигался в международном воздушном пространстве. Кроме того, в NORAD не уточнили какой именно самолет РФ им удалось засечь. Однако там добавили, что такие ситуации возникают регулярно и ни для кого этот факт не является сюрпризом. Прошлый такой инцидент случился осенью 2024-го года, когда Су-35 ВКС РФ совершил дерзкий маневр и испугал пилота американского F-16. После чего командующий NORAD Грегори Гийо раскритиковал поведение российского летчика, назвав это «непрофессионализмом».

Российская сторона пока никак не прокомментировала ситуацию, но тут стоит отметить все случаи пролетов западных самолетов и беспилотников вдоль границ РФ. Такие пролеты разведчиков НАТО случаются значительно регулярнее, но никого это не возмущает. Например, в феврале этого года вдоль западных границ российской части Черного моря в течении долгого времени противолодочный самолет «Посейдон», который не только и не столько используется для поражения надводных и подводных кораблей, сколько следит за их передвижением.