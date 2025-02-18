У Genshin Impact множество фанатов и в России.

Любители популярной игры Genshin Impact в РФ смогут окунуться в мир Тейвата на специальном мероприятии. Оно получило название «КОНСерва: Врата Бездны» и пройдёт в Москве 16 марта 2025 года. Организаторы обещают увлекательное приключение с загадками, сокровищами и реальными примогемами.

Мероприятие станет настоящим путешествием в мир игры. Посетители смогут почувствовать себя частью вселенной Genshin Impact. На входе каждый получит своеобразную карту Видения. С её помощью нужно будет найти компаньонов и собрать команду из четырёх Путешественников. Главная цель — доказать, что вы достойны звания «Истинный герой Тейвата».

Организаторы подготовили множество сюрпризов. Участники смогут накапливать примогемы и обменивать их на артефакты. Весь этот процесс поиска и добычи артефактов превратится в уникальную историю с обильным количеством загадок.

Мероприятие пройдёт в ДК «Рассвет» по адресу: Столярный переулок, дом 3, корпус 15. Участие смогут принять только 500 человек. Билеты поступят в продажу уже 15 декабря.

«КОНсерва» — это не просто ивент, а настоящий портал в мир Genshin Impact. Организаторы обещают, что каждый шаг на мероприятии приведёт к удивительным открытиям.